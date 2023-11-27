تفاصيل فعاليات معرض تسويق منتجات الحرف اليدوية بمركز بلاط بالوادي الجديد

انطلقت فعاليات معرض تسويق منتجات الحرف اليدوية بمركز شباب تنيدة التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد، وذلك على مدار يوم واحد للمعرض، بمشاركة عدد من العارضين من أعضاء مركز شباب تنيدة بمركز ومدينة بلاط تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

معرض تسويقي للحرف اليدوية في الوادي الجديد

قال بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المعرض التسويقي للحرف اليدوية يهدف إلى دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

ضرورة تكاتف الجهات المعنية لمساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المعرض يهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، إذ يجرى تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية في الدولة لدعم وتمكين الشباب الموهوبين وأصحاب الحرف اليدوية بالمحافظة.