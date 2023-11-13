«قومي المرأة» بدمياط ينظم ورشا مجانية لتدريب السيدات على الحرف اليدوية

أطلق المجلس القومي للمرأة بدمياط، سلسلة فعاليات جديدة بالمدينة الصديقة للنساء، بمحيط مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، وذلك لتعليم الفتيات والسيدات حرف يدوية تساعدهن على زيادة دخل أسرهن.

مشروع مدن صديقة للنساء

وقالت منى محمد عضو فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ومشرفة على أنشطة المجلس بالمدينة الصديقة للنساء، لـ«الوطن»، إن إنشاء مشروع مدن صديقة للنساء أو مشروع مساحات آمنة للسيدات في مدينة عزبة البرج بدمياط كان بمثابة متنفس للسيدات ومكان جاذب للمرأة لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، حيث يعمل معظم الرجال بهذه المدينة في حرفة الصيد والتي تضطرهم للتغيب عن منازلهم بالشهور والأسابيع تاركين وراءهم سيدات يتحملن مسؤولية الأسرة.

وأضافت أن المشروع المتنفس الوحيد في البلدة لتخرج فيه السيدة هي وأطفالها لتعلم حرفة يدوية تستغل فيها وقت فراغها أثناء رحلات الصيد لزوجها، ولكي تؤسس مشروعا يساعدها على زيادة دخل أسرتها.

ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية

فيما قالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، لـ«الوطن»، إنه تم اليوم البدء في سلسلة فعاليات جديدة تشمل ورش عمل تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية المختلفة مثل الخياطة والتفصيل والتطريز والكروشيه والإكسسوارات المختلفة، كما يتم عمل ندوات توعوية عن التربية الإيجابية والإرشاد الأسري في إطار اهتمام المجلس بتمكين المرأة وتثقيفها في كل النواحي والمجالات التي تساعد السيدات على تنمية الأسرة والاستقرار الأسري.