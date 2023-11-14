برنامج «باب رزق» يدعم مواهب أصحاب الهمم في الحرف اليدوية بتسويق منتجاتهم

سجل برنامج «باب رزق» الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني، على قناة «dmc»، عددا من الحلقات مع مبدعين في الحرف اليدوية من أصحاب الهمم من الأطفال والشباب.

قدم أصحاب الهمم من الأطفال والشباب منتجات مصرية جيدة بإمكانات قليلة ونجحوا في عمل براندات جديدة، سلط البرنامج الضوء عليها وعلى نجاحات هؤلاء المبدعين.

«باب رزق» الذي يذاع كل يوم جمعة، قرر دعم كل المواهب من أصحاب الهمم بتسويق منتجاتهم وتوفير مساحات عرض لهم في معارض تراثنا خلال الدورات المقبلة بالتعاون مع وزارة الصناعة وعرض منتجاتهم في البرنامج.