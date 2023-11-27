انطلاق فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ اليوم

تنطلق فعاليات مسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية والرواق الأزهري ومكاتب تحفيظ القرآن، صباح اليوم الاثنين، على مستوى محافظة كفر الشيخ للعام 2023 - 2024، والتي تستمر حتى الجمعة 8 ديسمبر المقبل.

إقامة اختبارات المسابقة بمقر معهد كفر الشيخ الثانوي بنين

ومن المقرر أنّ تُقام الاختبارات الخاصة بمسابقة فضيلة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بمقر معهد كفر الشيخ الثانوي بنين بجوار منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وأكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، علي اتباع كافة وسائل الحزم خلال المسابقة، والدقة عند وضع الدرجات، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، لافتاً أنّ المسابقة ستُقام للعام الرابع على التوالي بنظام التوثيق فيديو بالصوت والصورة لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.

تفاصيل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

يذكر أنّ مسابقة فضيلة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.