تحذير لأصحاب المحال في المحافظات.. اعرف آخر فرصة للتراخيص والإجراءات

أيام قليلة تفصلنا عن الموعد النهائي لترخيص المحال العامة في كافة المحافظات والتي تبعه حملات توعية من كافة الأحياء في المحافظات للمواطنين لإنهاء الإجراءات قبل الموعد لعدم الوقوع في غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل التحذيرات التي تمت لأصحاب المحلات إذ جرى تحديد موعد يعد آخر فرصة للتراخيص بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة وفقا لما أعلنته أحياء المحافظات في حملاتها التوعوية بقانون المحال العامة رقم 154.

هدف قانون ترخيص المحلات في المحافظات

أكدت الحملات التوعوية في المحافظات أن قانون ترخيص المحال التجارية والحرفية بمختلف أنواعها غير المرخصة يهدف إلى تقنين أوضاعهم بما يحقق المصلحة العامة للجميع ولدفع عجله الاقتصاد على أن يمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظله الدولة.

آخر موعد للتقديم على ترخيص المحلات التجارية

فيما كشفت إدارات الأحياء أن آخر موعد للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفتح المحل حتى تاريخ 11 ديسمبر المقبل.

المستندات المطلوبة لعملية ترخيص المحلات التجارية

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- جواز سفر طالب الترخيص.

- مستخرج حديث من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- بيانات عن موقع ومقر المحل مرفقا به رسم كروكي لهذا الموقع.

- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ أو سند الملكية مبينا عنوانه والوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة له في العقار.

- في حالة وجود مسئول عن المحل يتم إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية للأوراق المطلوبة.

أماكن تقديم مستندات ترخيص المحلات التجارية

ويتم تقديم مستندات ترخيص المحلات التجارية وفقا للحي التابع له المحل التجاري وبالتحديد إلى مركز إصدار تراخيص المحلات في كل حي، على أن يتم إستخراج الرخصه خلال 90 يوماً، بينما تدفع الرسوم مره واحده والتعامل من خلال سياسة الشباك الواحد.