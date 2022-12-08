ترخيص المحلات التجارية بالإسكندرية في القانون الجديد.. 7 أوراق مطلوبة

يهتم كثير من الموطنين بمعرفة إجراءات ترخيص المحلات التجارية بالإسكندرية، وذلك بعد إعلان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة الجديد يوم الأحد المقبل، والذي استحدث للمرة الأولى نظام الترخيص بالإخطار فقط، لذا ستبدأ أحياء الإسكندرية في قبول المستندات المطلوبة لعمليات التراخيص وفقاً للقانون الجديد.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لعملية ترخيص المحلات التجارية في الإسكندرية، وفقاً لما أعلنته أحياء الإسكندرية تطبيقا للقانون الجديد الذي يسمح بالحصول على الترخيص بمجرد الإخطار في حال كانت الأنشطة المستهدفة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

المستندات المطلوبة لـ ترخيص المحلات التجارية

المستندات المطلوبة لـ ترخيص المحلات التجارية، هي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- جواز سفر طالب الترخيص.

- مستخرج حديث من السجل التجاري.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- بيانات عن موقع ومقر المحل مرفقا به رسم كروكي للموقع.

- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ، أو سند الملكية، مبينا عنوانه والوحدة الإدارية أو التجارية المخصصة له في العقار.

- في حال وجود مسؤول عن المحل يتم إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية للأوراق المطلوبة.

أماكن تقديم مستندات ترخيص المحلات التجارية

ويتم تقديم مستندات ترخيص المحلات التجارية بالإسكندرية، وفقا للحي التابع له المحل التجاري وبالتحديد إلى مركز إصدار تراخيص المحلات في كل حي، وذلك بدءاً من عمل يوم الأحد المقبل.