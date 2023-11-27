مسابقات معلومات عامة في بيت العمدة الثقافي بالسويس

شهد بيت ثقافة العمدة، التابع لقطاع الجناين الثقافي في محافظة السويس، إقامة مسابقة للمعلومات وورشة لحكي القصص وتوزيع هدايا عينية على المشاركين.

معلومات تاريخية وثقافية

وأقام بيت ثقافة العمدة التابع لفرع ثقافة السويس، مسابقات للمعلومات العامة شارك فيها مجموعة من أطفال القرية بمختلف الأعمار، تناولت مسابقات في المعلومات التاريخية والاجتماعية والثقافية والفنية بالمستوى الذي يناسب عمر المشاركين من الأطفال مع شرح كل معلومة تُطرح في الأسئلة عليهم لتعم الفائدة على الجميع، وجرى توزيع هدايا عينية على الأطفال والمشاركين في المسابقة لتشجيعهم على التثقيف والمعرفة.

ورشة حكي تناولت قصة علاء الدين

كما شهد بيت ثقافة العمدة ورشة حكى للأطفال، تناولت قصة علاء الدين والمصباح السحرى وتحكي «أنه كان في قديم الزمان شاب اسمه علاء الدين، كان ينحدر من عائلة فقيرة جداً، وكان عم علاء الدين رجل طماع وأناني لا يحب الخير إلا لنفسه»، وشرح ما تتناوله تلك القصة من عبر وأخلاقيات وأن الحق لابد أن يعود لصاحبه، والمفروض أن يتصف الإنسان بالأمانة والقناعة والأخلاق الحميدة. وفي نفس السياق، أقيمت مسابقة في المعلومات العامة وتوزيع جوائز عينية على الفائزين في استخراج التعليقات والأخلاقيات الهامة من القصة.