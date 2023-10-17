«الأرصاد»: درجات الحرارة معتدلة نهارا.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام، ومنذ بداية الأسبوع ونحن نشهد امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة، ساهم في حجب جزء من أشعة الشمس وانخفاض درجة الحرارة.

أجواء خريفية

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أن فترة الظهيرة تشهد أجواء خريفية مائلة للحرارة مع الأشعة الشمسية في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة تماما على المحافظات الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، حارة على جنوب الصعيد في فترة الظهيرة، ومع فترات الليل تنخفض درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ساعات الفجر والصباح الباكر تشهد أجواء مائلة للبرودة، والصغرى في بعض محافظات شمال صعيد وصلت إلى 16 درجة مئوية والقاهرة الكبرى 22 ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى مطلع الأسبوع المقبل، وستظل درجات الحرارة معتدلة نهارا وتتراوح ما بين 28 و29 بالقاهرة الكبرى، وفرص سقوط الأمطار متوقعة حتى الخميس المقبل امطار خفيفة على محافظات الوجه البحري والمطلة على البحر المتوسط.