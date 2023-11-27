عاجل.. إقالة قائدين في جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبا من مواجهة مع الفصائل: التفاصيل الكاملة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إقالة ضابطين قتاليين بعد معركة دارت شمال قطاع غزة في وقت الهجوم البري، بعد انسحاب الضابطين إثر تعرضهما لإطلاق نار من قِبل الفصائل الفلسطينية، بحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة، أن الفصائل الفسطينية نصبت كمينًا للجنود شمال قطاع غزة، ونتيجة لانسحاب الضابطين، وقعت أزمة بين قادة السرية ومقاتليهم وقائد الكتبية، وذلك تسبب في عدم عودة نحو نصف الجنود إلى الوحدة نتيجة قرار الضبط بمغادرة الكتيبة.

تراجع ثقة الجنود بقاداتهم

أكدت الصحيفة أن إقالة الضابطين، وهما قائدي السرية العسكرية تسبب في تراجع ثقة الجنود الإسرائيليين بقيادتهم.