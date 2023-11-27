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ميزانية الحرب الإسرائيلية تضع نتنياهو في مأزق.. تهديدات بحل الحكومة

كتب:

ماريان سعيد
09:49 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

تخبط كبير يشهده الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب على غزة، ما يتطلب تعديلات كبيرة في ميزانية حكومة الاحتلال التي تحولت إلى ميزانية حرب، إذ وضعت مخصصات مالية مقترحة لزمن الحرب، ما وسع الخلاف بين الحكومة والأحزاب القومية الدينية في الحكومة.   

معارضة لميزانية حكومة الحرب

وفي معارضة واضحة لقرارات الحكومة طالب الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، في توسيع للخلاف مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة، مؤكدا في رسالة وصفت بأنها شديدة اللهجة ووجهها إلى نتنياهو، طالبه فيها لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية، وفقا لـ«العربية».

رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو

ويأتى الاعتراض لأن مخصصات ميزانية الحرب التي وضعتها حكومة نتنياهو تتعارض مع اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش، وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، وتخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.

جدير بالذكر كانت جانتس ترك المعارضة وانضم إلى نتنياهو ضمن حكومة الحرب المصغرة التي نظمتها دولة الاحتلال في أكتوبر الماضي. ومع ذلك لم يتردد جانتس في مهاجمة نتنياهو، عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب 7 أكتوبر.

 

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بقلم ماريان سعيد

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