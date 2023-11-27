الخارجية الصينية: نأمل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة خلال جلسة مجلس الأمن

صرحت الخارجية الصينية، بأن بكين تأمل خلال جلسة مجلس الأمن المساعدة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وفي سياق آخر، قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك فريقا تابعا لنا يتابع تدفق المساعدات ونعمل على توزيعها في مراكز الإيواء والمستشفيات.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الكوادر الطبية في قطاع غزة تحتاج لمساعدة وعون طواقم عربية صديقة بسبب الإنهاك الذي تعاني منه، مشيرا إلى أن هناك عائلات كثيرة في غزة تعرضت للتشرد وانقطع الاتصال بين أفرادها ونحاول مساعدتهم ولم شملهم.

وأكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن أولوياتنا هي زيادة مراكز الإيواء والأمن الغذائي لسكان القطاع ودعم قطاع الإسعاف وتوفير الوقود.