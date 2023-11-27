السلطات الروسية تعلن إسقاط مسيرة في منطقة روستوف دون إصابات

أسقطت القوات الروسية طائرة مسيرة في منطقة كامينسكي بروستوف جنوب غرب البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما قدم حاكم المقاطعة فاسيلي جولوبيف، عبر «تليجرام»، شكره لجيش بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات من طراز«سو 34» المقاتلة الروسية دمرت معاقل ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية وحيدت أفراد عسكريين في اتجاه خيرسون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تدمير أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية في أجواء سمولينسك

وأعلنت الدفاع الروسية، أمس، تدمير أنظمة الدفاع الجوي، مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة سمولينسك في هجوم وصفته الوزارة بـ«الإرهابي».

وفي الولايات المتحدة، قال عضو «الشيوخ» الأمريكي، زعيم الديمقراطيين، تشاك شومر، في رسالة نشرها زملاؤه أعضاء الحزب، إن المجلس سيصوت في 4 ديسمبر المقبل على حزمة طلبات من الرئيس جو بايدن لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وأهداف أخرى تتعلق بالأمن القومي لبلاده.