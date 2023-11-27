«البيئة» تعيد إطلاق 60 طائر فلامنجو في ملاحة بور فؤاد

أطلقت وزارة البيئة، 60 طائر فلامنجو، في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو ببورسعيد، في ملاحة بور فؤاد التابعة لشركة المكس للملاحات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن محمية أشتوم الجميل استلمت الطيور، وأعادت إطلاقها في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو ببورسعيد في ملاحة بور فؤاد التابعة لشركة المكس للملاحات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محمية أشتوم الجميل تقع على المسار الثالث لهجرة الطيور

جدير بالذكر، أن محافظة بورسعيد ومحمية أشتوم الجميل، تقع على المسار الثالث لهجرة الطيور المهاجرة للطيور المائية والخواضات والشجرية وبعض الجوارح.

ويُعد «الفلامنجو» من أهم الطيور التي يمر عليها ويقضي الشتاء بها، خاصة بملاحات الماكس، التي تقع جنوب شرق بو رفؤاد، وكذلك ببحيرة الملاحة شرق تفريعة بورفؤاد.

وتكافح وزارة البيئة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية.

كما تتعاون «البيئة» مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين، في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

«البيئة» تؤكد ضرورة الحفاظ على الحياة البرية

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين ضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، بتجنب الصيد غير المشروع لها، لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

كما خصصت الوزارة للتواصل والإبلاغ عن محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع، في تلك الكائنات، رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.