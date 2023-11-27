رئيس «الشعب الديمقراطي»: جميع الحملات الانتخابية تملك فرصا متساوية

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنّ جميع الحملات الانتخابية لديها فرص متساوية، وكما نشاهد فإن الحملات تجوب البلاد شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا.

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن كل حملة تنهج نهجا معينا متناسبا مع ظروفها، وهناك بعض الحملات تقتصر على التواصل الإلكتروني أو التعامل في داخل مقراتها مثل حزب الشعب الجمهوري، الذي يهتم بالأمانات المركزية، واللقاءات القليلة في بعض الأماكن.

حزب المصري الديمقراطي يعتمد على الجانب الاجتماعي

وتابع: «حزب الوفد يعتمد على جانب شعبوي وهو من الأحزاب القديمة، فيما يعتمد حزب المصري الديمقراطي على الجانب الاجتماعي؛ لأنه يتحمل الجزء الخاص بالجانب الاشتراكي، ولذلك فإننا أمام تنوع في الأحزاب».

وأوضح أن حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تعتمد على الجهود الشبابية واللقاءات الجماهيرية وكذلك الجهود الذاتية وهي نقطة مهمة للغاية، وهذه الحملات تشتمل على كل الإيديولوجيات، فمثلا هناك الأيدلوجية الليبرالية وهي الغالبة، والتي يمثل حزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد، والأيدلوجية اليسارية والتي يمثلها الحزب المصري الديمقراطي، والأيدلوجية المختلطة بين الأمرين يحملها المرشح المستقل عبد الفتاح السيسي.