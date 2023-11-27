«العاملين بالتعليم» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في جمصة

نظمت النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي وجميع لجانها النقابية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، بحضور قيادات النقابة ولفيف من الشخصيات العامة في المحافظة، ومشاركة آلاف المواطنين.

مؤتمر جماهيري في الدقهلية

وخلال المؤتمر، قال بكر الحنفي، نقيب العاملين بالتعليم والبحث العلمي بجامعة المنصورة، لـ«الوطن»، إنه تم تنظيم هذا المؤتمر بحضور اللجان النقابية كلها على مستوى الجمهورية، وكان هناك حشد جماهيري ضخم من المواطنين الذين شاركوا هذا المؤتمر بكل حب وحماسة لدعم ومساندة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في دورة جديدة في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

وأضاف، «الشعب المصري مدرك قيمة هذا القائد والزعيم، خصوصًا في ظل هذه الظروف، ويعلم كيف أنقذ السيسي مصر أكثر من مرة بقرارته الحاسمة والجريئة، ووضع روحه على كفه حبًا لهذا الوطن وحمايةً للشعب المصري».

طفرة في جامعة المنصورة

وأضاف «الحنفي»، أن السيسي قدم مجهودات كبيرة وإنجازات عظيمة، وشهدت مصر في عهده طفرة من التطورات، خاصة في محافظة الدقهلية، حيث اهتم بكل قضية وملف، ولم يترك شيئًا للمصادفة، حيث سلط الضوء على قرى ومدن ومراكز كانت مهمشة بمبادرته العظيمة «حياة كريمة» ونهض بالتعليم وتحديدًا جامعة المنصورة العريقة التي أصبحت تضاهي الجامعات العالمية في عهد السيسي من التطورات التي تشهدها والتكنولوجيا الحديثة التي تواكب سوق العمل.

وأكمل: «كلنا خلف الرئيس السيسي، وسندعمه بكل ما أوتينا من قوة في الانتخابات القادمة».