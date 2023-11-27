«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متوسطة على السواحل الشمالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين، موضحة أنّ اليوم، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أنه يسود طقس لطيف خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل، وتنخفض درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى

ويشهد اليوم، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتحسن مستويات الرؤية الأفقية على أنحاء عديدة من البلاد بسبب دخول الرياح الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.