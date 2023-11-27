متى موعد صيام الأيام البيض لشهر جمادى الأولى؟.. تبدأ اليوم

يهتم عدد كبير من المسلمين حول العالم، بمعرفة موعد صيام الأيام البيض للشهور الهجرية، حرصا على صيامها وكسب ثوابها، لذا ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا عن متى صيام الأيام البيض لشهر جمادي الأولى؟، وهو ما أجابت عنه الدار مؤكدة أن صيام الأيام البيض لشهر جمادى الأولى بدأ من اليوم الاثنين، وأن مواعيد صيام تلك الأيام توافق اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 جمادى الأولى 1445 هجريا والموافق 29 نوفمبر الجاري.

فضل صيام الأيام البيض

وحول صيام الأيام البيض لشهر جمادى الأولى وفضلها، أوضحت الدار أن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جرم القمر ويكون بدرا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسميت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه، مستشهدة بما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»

وأكدت الدار أنه ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وتسمي بصيام الأيام البيض، وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم».

نيةصيام الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

وحول تبيت النية حول صيام الأيام البيض لشهر جمادي الأولى، أكدت دار الإفتاء أنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع، مؤكدًا أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل-التطوع- بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب.