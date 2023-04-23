موعد صيام الأيام البيض لشهر شوال.. وأفضل الأدعية المستحبة

بعد انقضاء شهر رمضان يحل علينا شوال أحد الأشهر العربية التي يستحب فيها الصيام، ويرغب العديد من المسلمين في معرفة موعد صيام الأيام البيض لشهر شوال 2023، كونها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولها فضل وثواب عظيم.

موعد صيام الأيام البيض لشهر شوال 2023

ويأتي موعد صيام الأيام البيض لشهر شوال 2023 بداية من الثالث عشر من شهر شوال، ويبدأ صيام الأيام البيض في شهر شوال في الأيام التالية:

صيام اليوم الأول: الأربعاء 13 شوال 1444، الموافق 3 مايو2023

صيام اليوم الثاني: الخميس 14 شوال 1444، الموافق 4 مايو2023

صيام اليوم الثالث: الجمعة 15 شوال 1444، الموافق 5 مايو2023

دعاء عند الإفطار في الأيام البيض

وبجانب موعد صيام الأيام البيض لشهر شوال 2023 فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء مستحب عند الإفطار في الأيام البيض، كما أن للصائم دعوة لا ترد، مستشهدة بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ روي عنه «إن كنتَ صائمًا فعَليك بالغُرِّ البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرةَ، وخمس عشرةَ».

وهناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها في موعد صيام الأيام البيض لشهر شوال 2023 عند الإفطار ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

«اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

«اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

«اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى».

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني».