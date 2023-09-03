شهادات ادخارية بعائد 40% في البنوك.. مدتها 3 سنوات

اتجهت العديد من البنوك لطرح شهادات ادخار بعائد تنافسي ومرتفع جدا يصل إلى 40%، ما جعل كثير من المواطنين يتساءلون عن شروط وتفاصيل الشهادات والبنوك التي تتيحها، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز هذه الشهادات.

1- شهادة ادخار البنك العربي الأفريقي الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدمًا

- مدتها 3 سنوات.

- سعر الفائدة عليها 40%.

- يتم صرف العائد بمجرد ربط الشهادة مقدما.

- يحصل العميل على فائدة 3 سنوات مقدما.

- معدل عائد تراكمي 18.56%.

- العملة: الجنيه المصري.

2- شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية ذات العائد المدفوع مقدمًا

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- يتم صرف عائد بقيمة 39% مقدما.

- الحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولي، ويمكن زيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنيه مصري دون حد أقصى.

- يحق شراء الشهادة للأفراد (مصريين أو أجانب).

- يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.

- العملة: الجنيه المصري.

3- شهادة بنك مصر الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا

- الشهادات دولارية باسم «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- عائد شهادة «القمة» ذات عائد 9% سنويًا.

- يصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

- شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

4- شهادة البنك الأهلي الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا

- شهادة «الأهلي فورا» ومدتها 3 سنوات.

- سعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالجنيه المصري بواقع 27% من قيمة الشهادة.