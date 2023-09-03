شهادات ادخارية بعائد 40% في البنوك.. مدتها 3 سنوات
كتب:
مارينا رؤوف
11:00 ص | الأحد 03 سبتمبر 2023
عوائد الشهادات
اتجهت العديد من البنوك لطرح شهادات ادخار بعائد تنافسي ومرتفع جدا يصل إلى 40%، ما جعل كثير من المواطنين يتساءلون عن شروط وتفاصيل الشهادات والبنوك التي تتيحها، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز هذه الشهادات.
1- شهادة ادخار البنك العربي الأفريقي الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدمًا
- مدتها 3 سنوات.
- سعر الفائدة عليها 40%.
- يتم صرف العائد بمجرد ربط الشهادة مقدما.
- يحصل العميل على فائدة 3 سنوات مقدما.
- معدل عائد تراكمي 18.56%.
- العملة: الجنيه المصري.
2- شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية ذات العائد المدفوع مقدمًا
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- يتم صرف عائد بقيمة 39% مقدما.
- الحد الأدنى للشراء 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولي، ويمكن زيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنيه مصري دون حد أقصى.
- يحق شراء الشهادة للأفراد (مصريين أو أجانب).
- يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.
- العملة: الجنيه المصري.
3- شهادة بنك مصر الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا
- الشهادات دولارية باسم «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- عائد شهادة «القمة» ذات عائد 9% سنويًا.
- يصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.
- شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.
4- شهادة البنك الأهلي الدولارية ذات العائد المدفوع مقدمًا
- شهادة «الأهلي فورا» ومدتها 3 سنوات.
- سعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالجنيه المصري بواقع 27% من قيمة الشهادة.