كيف يمكنك معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل؟.. في 5 خطوات

تنطلق الانتخابات الرئاسية، خلال الأيام المُقبلة، لذلك يبحث عدد من المواطنين عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، للتمكن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المُقبلة 2024.

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

ويمكن للناخب معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، بعد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/.

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية طريقة معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، بعد اتباع 5 خطوات.

الخطوة الأولى: ادخل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

الخطوة الثانية: اضغط على استعلم عن موقفك الانتخابي.

الخطوة الثالثة: أدخل الرقم القومي الخاص بك، المُكون من 14 رقما.

الخطوة الرابعة: اضغط على استعلم.

الخطوة الخامسة: بعد ذلك يظهر أمامك الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية.

ضوابط مرشحي الرئاسة في تلقي التبرعات

من ناحية أخرى، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الضوابط لمرشحي رئاسة الجمهورية لتلقي التبرعات، بالتزامن مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، سواء للمصريين في الداخل أو الخارج.

1- لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2%، من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

2- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملية المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يجري إيداعه في هذا الحساب ومصدره.

3- يخطر المرشح اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك من خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.