«المهندسين» تحدد آخر موعد للتقديم في القرعة العلنية لرحلات الحج

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، تفاصيل رحلات حج الهيئات 2024 وفتح باب التقدم في القرعة العلنية للتأشيرات المخصصة للنقابة، وحددت يوم السبت المقبل 2 ديسمبر آخر موعد للتقديم، على أن تجرى القرعة يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر الساعة 5 مساء، وحددت النقابة شروط التقديم التي يجب أن تتوافر في الراغبين بالتقدم على القرعة.

شروط التقديم في رحلات حج نقابة المهندسين

وقالت المهندسين، إن شروط التقديم في قرعة رحلات حج الهيئات التأشيرات المخصصة للنقابة، كالآتي:

التقديم للمهندس فقط لا يقل سن المتقدم عن 50 سنة في تاريخ 2024/3/1.

لم يسبق له الحج.

لم يسبق له التقدم في أي جهة منظمة للحج هذا العام (الداخلية - الجمعيات - السياحة).

أن تسمح ظروفه الصحية بأداء الحج بدون مرافق.

على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم السبت 2023/12/2، وتجري القرعة يوم الأحد 2023/12/3 الساعة 5 مساءً بمقر النقابة.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت النقابة، أنه سيتم الإعلان عن البرامج والأسعار والشروط النهائية بعد الانتهاء من التعاقد مع شركات السياحة، ويتم تقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك بإدارة الرحلات omra-hajj@eea.org.eg أو عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم أو رقم الواتس آب (01029744476)، مع إرفاق صورة كارنيه العضوية 2023، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.