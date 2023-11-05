رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لابد من إقامة دولة للشعب الفلسطيني

قال هيثم سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنَّنا نتفق مع ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، من أنَّ ما يحدث للفلسطينيين، الآن، سببه عقود من الفشل في تحقيق السلام الدائم بالأرض المحتلة.

«سعيد»: لابد من إنهاء الاحتلال وإقامة دولة للفلسطينيين

وأضاف «سعيد»، خلال مداخله هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه لابد من إنهاء الاحتلال وإقامة دولة قابلة للحياة لـ الفلسطينيين وضمان حق تقرير المصير، أي تنفيذ القرار 194 للأمم المتحدة.

وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنَّ «موضوع من يقضي على من موضوع وهم.. وهناك تخبط كبير لدى الإدارة الأمريكية، وتصريحات المسؤولين من الإدارات المختلفة توضح مدى هذا التضارب حتى لو كانوا ينتمون إلى حزب واحد، مثل باراك أوباما وجو بايدن اللذان ينتميان للحزب الديمقراطي ولكن تصريحاتهم مختلفة».