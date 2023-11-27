متحف المجوهرات الملكية يحتفل بمرور 75 عاما على العلاقات بين مصر والهند

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة، أن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، يستضيف عند الساعة 11 ونصف صباح الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر 2023، فعاليات «اليوم الثقافي الهندي»، الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع مركز مولانا الزاد الثقافي، والسفارة الهندية بالقاهرة، احتفالاً بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.

متحف المجوهرات بين الماضي والحاضر

أضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن قسم البحث العلمي بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، ينظم اليوم، ينظم محاضرة يلقيها أشرف الجبالي الكاتب الصحفي، بعنوان «متحف المجوهرات بين الماضي والحاضر»، يستعرض خلالها عددا من المؤلفات التي تناولت الحديث عن المتحف وأهم المقتنيات الموجودة به.