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سياسي فلسطيني يستبعد الدعم المالي للاستيطان بسب خسائر إسرائيل في حرب غزة

كتب:

ماريان سعيد
11:34 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس

الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء الإنفاق على حرب غزة التي استمرت لنحو 52 يوما تشكل احتقانا كبيرا داخل الحكومة وبالطبع داخل الأوساط المعارضة.

الرقب: من المستعبد إضافة أموال للمستوطنات في ظل خسائر الحرب

وتوقع السياسي الفلسطيني في تصريحاته لـ«الوطن»، أن حكومة الاحتلال لن تنجح في اجتماعها المقرر اليوم لتحقيق تغييرات كبيرة في الموازنة وسترجي تعديلات الموازنة لوقت لاحق في ظل الاحتقان السياسي الحالي، مؤكدا أنه من المستعبد دعم الاستيطان والمستوطنات في ظل خسائر الحرب.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إلى أن رفض الولايات المتحدة إرسال المبالغ والمساعدات الإضافية التي طلبتها إسرائيل أثر على أوضاعها الاقتصادية واضطرها لطلب قروض ذات فائدة عالية من بنوك أمريكية بقيمة 6 مليارات دولار؛ ما يعد حملا ثقيلا على اقتصاد الدولة التي في حالة حرب.

وكان الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإلغاء المخصصات المالية السياسية في ميزانية الحرب، لتعارضها مع اتفاق التحالف بتخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.

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