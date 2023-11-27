ضبط 2.250 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 2 طن و250 كيلو دقيق بلدي مدعم، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز الحسينية.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية، وكذلك محال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت مديرية التموين بتشكيل حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وبرفقة قطاع تموين وسط الشرقية و إدارة تموين الحسينية.

وقد توجهت الحملة إلى أحد أماكن طحن الغلال بمركز الحسينية وذلك بعد ورود معلومات للمديرية تفيد قيام أحد أصحاب ماكينات طحن الغلال بتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار به في السوق السوداء، وذلك بعد إعادة طحنه ونخله وتدبيره في شكائر بيضاء اللون تخص الغير، وبيعه للمخابز السياحية بقصد التربح.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و250 كيلو دقيق بلدي، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات الحملة، وجرى تحرير المحضر رقم 18644 لسنة 2023 جنح الحسينية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي نفس السياق، شنت إدارة تموين مركز الزقازيق حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 26 محضرا، منها محضر لتجميع بطائق تموينية من قبل أحد الأشخاص، وعثر بحوذته على 414 بطاقة، فيما تحرر محضر لثلاثة أشخاص لعدم امتلاك شهادة صحية.