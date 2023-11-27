مستشار الرئيس للصحة: حريصون على تقديم الخدمات الطبية وفقا للمعايير العالمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في ملف الصحة، ونجحت في إدارة أزمات قوية جدا مثل جائحة كورونا، مشددًا على أن المبادرات الرئاسية أبرزت أشياء كثيرًا منها أن الدولة تدعم المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية، وجرى التعامل مع الكثير من الأمراض المتوطنة التي كانت تستنفذ جزءً كبيرا جدا من الجهود الصحية.

وضع الرعاية الصحية ضمن الأولويات القومية

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «نشهد فترة من النشاط والدعم، والأمر يبدأ من الإرادة السياسية، حيث جرى وضع الرعاية الصحية ضمن الأولويات القومية ودعمها باستمرار».

آخر توصية للرئيس السيسي بالأمس كانت دعم الخدمات الصحية والجودة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «دعمنا البنية التحتية من أجل التوفير الملائم لمؤسسات تقديم الخدمة الصحية ودعم الكوادر البشرية، وآخر توصية للرئيس السيسي بالأمس كانت دعم الخدمات الصحية والجودة، وهذا هدف كبير جدا، بحيث تكون الخدمة الصحية بجودة متميزة تماثل المعايير العالمية».