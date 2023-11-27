وصول 15 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر

أكد محمد عبيد، موفد قناة «القاهرة الإخبارية»، وصول 15 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح، لنقلهم للمستشفيات المصرية.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، بدخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، في آخر أيام الهدنة، مضيفا أن إسرائيل تنتظر رد الفصائل الفلسطينية بشأن تمديد الهدنة يوما إضافيا، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين.

تعقيم مستشفيات غزة خلال الهدنة

وأضاف أن إسرائيل تسلمت قائمة أسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم من غزة اليوم، لافتا إلى أن هناك محاولات لتنظيف وتعقيم مستشفيات قطاع غزة خلال أيام الهدنة، التي تنتهي اليوم.

وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية عن طريق معبر رفح البري شمال سيناء، إلى قطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطينى في أزمته بسبب أحداث الحرب.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر فرع شمال سيناء، إنه جرى خلال إدخال 90 شاحنة مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية من الجانب المصرى إلى الجانب الفلسطيني.