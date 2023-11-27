رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«وفا»: 6 مشكلات تواجه المنشآت الاقتصادية الفلسطينية نتيجة العدوان الإسرائيلي

كتب:

ماريان سعيد
01:49 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
الاعتقالات في الضفة الغربية

الاعتقالات في الضفة الغربية

كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أنّ المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية، تواجه العديد من المشكلات الإضافية الفترة الحالية، إذ تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة العدوان المستمر على المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

مشكلات تواجه الاقتصاد في الضفة الغربية

- 97% من المنشآت الاقتصادية في الضفة، أكدت أنّ ترجع حركة الشراء يقف خلف الخسائر الفادحة التي تعاني منها.

- 92% من المنشآت الاقتصادية، أكدت أنّ الإغلاقات المتكررة أثرت سلبًا على أدائها.

الاجتياحات المستمرة للمدن والمخيمات

- 90% من المنشآت الاقتصادية أرجعت الخسائر لعدم تمكن الفلسطينيين بالداخل من الوصول إلى المدن.

- 85% من المنشآت الاقتصادية، أرجعت انخفاض أدائها للاجتياحات المستمرة للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

- 77% من المنشآت الاقتصادية، أرجعت الخسائر لصعوبات التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات.

- وأفادت أعداد أخرى (لم تحصى) من المؤسسات بأن الشيكات الراجعة وزيادتها خلال الفترة الحالية، تسبب في خسائر اقتصادية لها.

اقرأ المزيد:

«الاحتلال الإسرائيلي» تشن حملات اعتقالات موسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية.. اعتقالات واقتحامات

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية.. اعتقالات جديدة

«الاحتلال الإسرائيلي» يواصل عدوانه على الضفة الغربية.. اعتقالات وتدمير منازل
بقلم ماريان سعيد

محررة بجريدة الوطن مسؤولة عن تحرير وتنفيذ مقاطع الفيديوجراف.