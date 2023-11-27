«وفا»: 6 مشكلات تواجه المنشآت الاقتصادية الفلسطينية نتيجة العدوان الإسرائيلي

كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أنّ المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية، تواجه العديد من المشكلات الإضافية الفترة الحالية، إذ تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة العدوان المستمر على المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

مشكلات تواجه الاقتصاد في الضفة الغربية

- 97% من المنشآت الاقتصادية في الضفة، أكدت أنّ ترجع حركة الشراء يقف خلف الخسائر الفادحة التي تعاني منها.

- 92% من المنشآت الاقتصادية، أكدت أنّ الإغلاقات المتكررة أثرت سلبًا على أدائها.

الاجتياحات المستمرة للمدن والمخيمات

- 90% من المنشآت الاقتصادية أرجعت الخسائر لعدم تمكن الفلسطينيين بالداخل من الوصول إلى المدن.

- 85% من المنشآت الاقتصادية، أرجعت انخفاض أدائها للاجتياحات المستمرة للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

- 77% من المنشآت الاقتصادية، أرجعت الخسائر لصعوبات التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات.

- وأفادت أعداد أخرى (لم تحصى) من المؤسسات بأن الشيكات الراجعة وزيادتها خلال الفترة الحالية، تسبب في خسائر اقتصادية لها.