«وفا»: 6 مشكلات تواجه المنشآت الاقتصادية الفلسطينية نتيجة العدوان الإسرائيلي
كتب:
ماريان سعيد
01:49 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
الاعتقالات في الضفة الغربية
كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أنّ المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية، تواجه العديد من المشكلات الإضافية الفترة الحالية، إذ تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة العدوان المستمر على المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
مشكلات تواجه الاقتصاد في الضفة الغربية
- 97% من المنشآت الاقتصادية في الضفة، أكدت أنّ ترجع حركة الشراء يقف خلف الخسائر الفادحة التي تعاني منها.
- 92% من المنشآت الاقتصادية، أكدت أنّ الإغلاقات المتكررة أثرت سلبًا على أدائها.
الاجتياحات المستمرة للمدن والمخيمات
- 90% من المنشآت الاقتصادية أرجعت الخسائر لعدم تمكن الفلسطينيين بالداخل من الوصول إلى المدن.
- 85% من المنشآت الاقتصادية، أرجعت انخفاض أدائها للاجتياحات المستمرة للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.
- 77% من المنشآت الاقتصادية، أرجعت الخسائر لصعوبات التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات.
- وأفادت أعداد أخرى (لم تحصى) من المؤسسات بأن الشيكات الراجعة وزيادتها خلال الفترة الحالية، تسبب في خسائر اقتصادية لها.