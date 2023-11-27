عقوبة الاتجار في الحيوانات والطيور البرية.. غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

قال محمد ميزار المحامي والخبير القانوني، إنّ هناك بعض المواطنين، يتخذون من التجارة في الحياة البرية طرقًا للكسب غير المشروع، لكن وزارة البيئة، تتصدى بشكل كبير لهذه الظاهرة، والدليل على ذلك العديد من الضبطيات.

عقوبة حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص

وأضاف «ميزار» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ عقوبة حيازة الحيوانات البرية دون ترخيص، تكون إما الحبس أو الغرامة طبقًا للحالة وما يقرره القضاء، مؤكدًا أنّ الشخص يتعرض للحبس إذا ارتكب الجريمة مرتين.

غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه

وتابع الخبير القانوني، أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 28 من القانون ذاته بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات.