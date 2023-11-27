تحذير لمزارعي القمح.. كتلة شمالية باردة تسيطر على بعض المناطق

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن الحالة المناخية المتوقعة بداية من اليوم الاثنين تتمثل في سيطرة كتلة شمالية باردة ينتج عنها انخفاض كبير ومفاجئ، لتكون حول 20 درجة مئوية نهارا، ولأول مرة تلامس الحرارة حد الـ12 درجة مئوية مساء ليسود جو شتوي بارد.

هطول بعض الأمطار على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء

وأضاف أن التنبؤات تشير إلى هطول بعض الأمطار على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء يوم الاثنين، ما بين خفيفة إلى متوسطة ورياح شمالية غربية باردة تنشط يوم الاثنين، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

أشار إلى أهمية الانتهاء تماما من زراعة القمح خلال ما تبقى من هاتور، والاستعداد التام للوقاية من مجموعة الأمراض المحبة للمناخات الباردة الرطبة على الفول والفراولة والبطاطس الشتوي والثوم والبصل والتجهيز لزراعة البطاطس الصيفي، مع التأكيد بتقطيع التقاوي قبل الزراعة بيوم إلى يومين بالكثير وعدم الزراعة في ارض بها نسبة رطوبة عالية.

وأشار إلى سرعة الانتهاء من عمليات التقليم في المتساقطات والزيتون والمانجو والنخيل، أما بساتين البرتقال فهذا الأسبوع مثالي جدا بسبب زيادة التذبذبات بين الليل والنهار وزيادة فرق الحرارة وانخفاض الحرارة ليلاً، وهي ظروف مثالية جدا للتحجيم والتلوين الطبيعي المتجانس، كما أنها ظروف مواتيه للحد من انتشار ذبابة الفاكهة، لذا فيجب الاستعداد لموسم الجمع، واستخدام مركبات البوتاسيوم (نترات أو سترات) للمساعدة على إتمام عمليات التلوين الطبيعي بدون استخدام اى مركبات أخرى.

أهمية الانتهاء من الخدمة الشتوية للمانجو والزيتون والمتساقطات

لفت إلى أهمية الانتهاء من الخدمة الشتوية (مانجو – زيتون – متساقطات)، نظرا لانخفاض الحرارة ليلاً وبرودة جوف الأرض، وبالتالي ضعف تحلل أسمدة الخدمة الشتوية وبقاء معظمها بدون تحلل حتى بداية الصيف وفقدان قيمتها وتأثيراتها، مع ضرورة إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات مع أسمدة الخدمة وسرعة إجراء التقليم يليه التطهير بمركبات النحاسـ مع الحفاظ على السلامة الشخصية من نزلات البرد خاصة خلال ساعات الصباح الأولى.