«رياضة السويس» تنظم فعاليات لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهد مركز شباب المدينة بقطاع الأربعين في محافظة السويس، تنظيم كيان «شباب الوطن» للريادة والتنمية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، فعاليات مبادرة «صوتك أمل بكره»، بحضور وكيل الشباب والرياضة بالسويس.

ونفذ «شباب الوطن» للريادة والتنمية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، «مبادرة صوتك أمل بكره»، بمركز شباب المدينة بالأربعين في محافظة السويس، بحضور عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس والمحاسب أحمد مراد رئيس لجنة فض المنازعات بمحافظة السويس والمهندس خالد درويش المنسق العام لكيان شباب الوطن للريادة والتنمية بمحافظة السويس، وبمشاركة أعضاء مركز شباب المدينة.

حث الشباب على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في السويس، أنّ تلك الفعالية جاءت تزامنًا مع انتخابات رئاسة الجمهورية، وحث الشباب على دورهم في المشاركة السياسية الفعالة، والنزول إلى مقراتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، طبقًا لما يكفله لهم الدستور والقانون.

سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات

ومن جهته، أوضح الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، أنّ الوزارة تنظم سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات، لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء بأصواتهم، حرصًا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.