«إحلال السيارات القديمة» تعلن موعد إعلان المرحلة الرابعة.. لمن النصيب الأكبر؟

تمكنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة من تسليم 28 ألف سيارة ملاكي وأجرة وتاكسي في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وذلك من خلال بيان رسمي على موقع المبادرة الرسمي التابع لوزارة المالية.

مبادرة إحلال السيارات القديمة

وأعلنت المبادرة أنه خلال الأسابيع المقبلة سيجرى إعلان المرحلة الرابعة من مبادرة إحلال السيارات، وتنفيذها في المحافظات المتبقية بالجمهورية، وذلك بعد تجهيز ساحات التخريد في المحافظات بالصعيد والوجه البحري، وجرى تقديم طلب إلى وزارة المالية لبدء تنفيذ مبادرة الإحلال.

وذكرت أن النصيب الأكبر في المبادرة لملاك السيارات، والتي تجاوز عددها 10 آلالاف سيارة على مدار الـ4 سنوات الماضية، منذ انطلاق مبادرة إحلال السيارات.

ساحات التخريد في المحافظات

وكشفت المبادرة تقديم الدعم من قبل الدولة للسيارات الملاكي بقيمة 10 % من قيمة السيارة الجديدة، تخصم من الثمن الكلي، والقيمة المالية بحد أقصى 22 ألف جنيه، بينما السيارات الأجرة «التاكسي» في حال إحلال السيارات القديمة تكون قيمة الحافز الأخضر 220% من قيمة السيارة الجديد، وبحد أقصى 45 ألف جنيه.

وتابعت مبادرة إحلال السيارات: «الميكروباص يمتلك النصيب الأكبر بالخصم من قيمة السيارة الجديدة، وهي تكون بحد أقصى 65 ألف جنيه».