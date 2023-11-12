عاجل..جدول أقساط مبادرة إحلال السيارات 2023 لـ10 سنوات.. BYD أرخصها

تستمر مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، التابعة لوزارة المالية، في جذب اهتمام المواطنين، خاصة مع زيادة الوعي البيئي، إذ تزايد البحث عن أسعار السيارات خاصة «بي واي دي، وهيونداي إلنترا أكسنت، إتش دي، شيري».

جدول تقسيط سيارات الملاكي بمبادرة إحلال السيارات

ووفق موقع مبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي «Go «Green، جاء في جدول أسعار تقسيط سيارات الملاكي بـ مبادرة إحلال السيارات أنَّه يبدأ تقسيط السيارة لمدة 10 سنوات من من مبلغ 5 آلاف جنيه شهريًا للسيارات BYD بينما قسط السيارات سيارة إتش دي يبدأ من 8 آلاف جنيه شهريًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة إحلال السيارات القديمة، خاصة السيارات التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وتمّ إعداد خطة من قبل الحكومة، لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات.

وتستعرض «الوطن» أسعار السيارات التي يتمّ إدخالها في مبادرة إحلال السيارات الملاكي من خلال جدول التقسيط لمدة 10 سنوات، وتبدء من 5 آلاف جنيه قسط شهري للسيارات بي واي دي.

هذا ما تشمله الأقساط الشهرية للسيارات

ولفتت المبادرة إلى أنَّ الأقساط الشهرية المعلنة شاملة التجهيز بالغاز الطبيعي، بجانب قيمة وثائق التأمين، كما أن الأسعار المعلنة مخصوم منها 22 ألف جنيه قيمة الحافز الأخضر.

وأشارت إلى أنَّ الأسعار المعلنة غير شاملة المصاريف الإدارية البنكية ، غير شاملة مصاريف الترخيص، ويجب على العميل المراجعة الجيدة لقيمة القسط الشهري والمصاريف الإدارية ومدة التقسيط ومصاريف الترخيص، والتأكّد من قدرته علي سدادهم، وذلك قبل قيامه بتسليم السيارة القديمة للتخريد.

كما أنَّه عقب تخريد السيارة القديمة، يجب على العميل التوجه الى فرع البنك لسداد قيمة المصاريف الإدارية وتوقيع عقد القرض واستلام خطاب السيارة الجديدة خلال أسبوعين بحد أقصى من تسليم السيارة القديمة للتخريد، وحال مخالفة ذلك يحق للبنك إعادة دراسة الطلب إذا ما تقرر أي زيادات في الأسعار.