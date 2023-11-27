«النقطة الأخيرة».. رواية جديدة للدكتورة علا عبد العزيز رياض

صدر حديثًا للدكتورة علا عبد العزيز رياض، مدرس اللغة الفرنسية بالمعهد العالي للغات بالمنصورة، رواية جديدة بعنوان «النقطة الأخيرة»، عن دار كاريزما للنشر والتوزيع، وتُشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.

الرواية اجتماعية من الطراز الأول

والرواية اجتماعية من الطراز الأول، تسكنها في البداية الحب والكفاح ثم تنتهي بالحيرة والجريمة، وهي ضرب من الواقع والخيال اللذين يتجسّدان أمام القارئ كحقيقة لا غبار عليهما، حيث يجد القارئ نفسه غارقاً فيها.

من هي الدكتورة علا عبدالعزيز رياض؟

جدير بالذكر، أنّ الدكتورة علا عبد العزيز رياض، من مواليد مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، حصلت علي ليسانس الآداب من كلية الآداب بجامعة المنصورة، وحصلت علي الماجستير بتقدير ممتاز من كلية الآداب جامعة الزقازيق عام 2007، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الفرنسي مع مرتبة الشرف الأولى عام 2011، وهي تعمل مدرس بالمعهد العالى للغات بالمنصورة.

وتُعد رواية «النقطة الأخيرة» هي العمل الثالث للدكتورة علا عبد العزيز رياض، حيث صدر لها قبل ذلك قصة قصيرة في عام 2020 بعنوان «ليلة نور معتمة»، ورواية في عام 2021 بعنوان «ضريبة حياة».