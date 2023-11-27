«أزهرية الدقهلية» تكرم أوائل مسابقة الملتقى الفكري

كرّم الدكتور محمد رشوان رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم، بمشاركة الوكيل الثقافي للمنطقة الدكتور صبرى زيدان، وعبد الباري العيسوي، مدير رعاية الطلاب، أوائل منطقة الدقهلية في مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الابتدائية.

تكريم أوائل مسابقة الملتقي الثقافي بأزهرية الدقهلية

وأوضح رشوان في بيان، أن تكريم أوائل مسابقة الملتقى الفكري في محافظة الدقهلية جاء فى إطار حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين فى الأنشطة الثقافية وبث روح التنافس بين جميع الطلاب والطالبات.

التأكد من ضمان الجودة بمعهد الأزهر بالدقهلية

وفي سياق متصل، تفقد رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية رفقة أحمد الشويحي، مدير إدارة الجودة، مجمع معهد أويش الحجر الابتدائي والإعدادي والثانوي من أجل التأكد من ضمان جودة التعليم.