رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«أزهرية الدقهلية» تكرم أوائل مسابقة الملتقى الفكري

كتب:

آية حسنين
12:29 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
جانب من التكريم

جانب من التكريم

كرّم الدكتور محمد رشوان رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم، بمشاركة الوكيل الثقافي للمنطقة الدكتور صبرى زيدان، وعبد الباري العيسوي، مدير رعاية الطلاب، أوائل منطقة الدقهلية في مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الابتدائية.

تكريم أوائل مسابقة الملتقي الثقافي بأزهرية الدقهلية 

وأوضح رشوان في بيان، أن تكريم أوائل مسابقة الملتقى الفكري في محافظة الدقهلية جاء فى إطار حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية على دعم وتشجيع الطلاب المتميزين فى الأنشطة الثقافية وبث روح التنافس بين جميع الطلاب والطالبات.

التأكد من ضمان الجودة بمعهد الأزهر بالدقهلية 

وفي سياق متصل، تفقد رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية رفقة أحمد الشويحي، مدير إدارة الجودة، مجمع معهد أويش الحجر الابتدائي والإعدادي والثانوي من أجل التأكد من ضمان جودة التعليم.

اقرأ المزيد:

أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة في محافظة الدقهلية

محافظة الدقهلية تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة المشروعات القومية والخدمية

محافظة الدقهلية توجه عددا من النصائح للمواطنين أثناء الطقس السيئ

للمرة الثانية خلال ساعات.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية (صور)
بقلم آية حسنين