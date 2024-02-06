إجراءات استخراج جواز سفر.. اعرف التفاصيل والخطوات

تيسيرا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد، تعمل الحكومة المصرية على رقمنة الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين، ومن بين الخدمات التي توفرها الحكومة إلكترونيا، استخراج جواز سفر، وفيما يلي إجراءات استخراج جواز سفر لأول مرة.

وتستعرض الوطن في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، إجراءات استخراج جواز سفر لأول مرة، كما يلي.

إجراءات استخراج جواز سفر

- يتجه الشخص الراغب في استخراج جواز سفر لأول مرة إلى قسم الجوازات بالمحافظة التابع لها.

- طلب نموذج 29 جوازات.

- ملء البيانات المطلوبة.

- تقديم طلب الحصول على جواز سفر مرفقا به المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- تسديد الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر.

- يتسلم المواطن إيصالا يفيد بدفع رسوم استخراج جواز السفر.

- تحديد موعد استلام جواز السفر.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

- بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية.

- شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما.

- شهادة قيد دراسي للطلبة والطالبات الذين تخطوا سن 12 عاما للعام الدراسي الحالي.

- شهادة توضح الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

الأوراق المطلوبة وإجراءات استخراج جواز سفر للأطفال

على أولياء الأمور الراغبين في استخراج جواز سفر للأطفال، التوجه إلى مصلحة الجوازات والهجرة في حي العباسية.

وفيما يلي الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للأطفال:

- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- يشترط أن تكون البطاقة الشخصية سارية.

- 3 صور ملونة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6

- تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من 16 عاما.

- الأطفال الأقل من 6 سنوات إلى 10 سنوات، يتم الاكتفاء بأصل وصورة شهادة الميلاد للطفل.

إجراءات استخراج جواز سفر فوري من العباسية

تتيح وزارة الداخلية استخراج جواز سفر فوري من مصلحة الجوازات بالعباسية، وفيما يلي إجراءات إستخراج جواز سفر فوري.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر فوري

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ16 عاما على أن تكون سارية ومثبتا بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث مع الاطلاع على الأصل.

- شهادة الميلاد لمن هم دون سن 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم 12 عاما للعام الدراسي الحالي أي شهادة إنهاء المرحلة الابتدائية.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءً من تاريخ 1941-3-18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد عن 5 آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

- أن يكون الشخص مصري الجنسية.

متى ينتهي جواز السفر المستخرج لأول مرة؟

وعندما يتم استخراج جواز السفر لأول مرة، تستمر مدة العمل به لمدة 7 سنوات متواصلة من تاريخ الإصدار، على أن يتم تجديد جواز السفر مرة أخرى بعد انتهاء تلك المدة.

هل يمكن السفر خارج البلاد مع قرب انتهاء صلاحية الجواز؟

ويتم تحديد مدة صلاحة السفر أثناء مدة عمل جواز السفر ليكون صالحا لمدة 6 شهور على الاقل بعد تاريخ انتهاء السفر، ولا يمكن السفر خلال مدة تقل عن تلك الفترة المحددة.

هل يمكن استخرا جواز السفر في افترة المسائية؟

وأتاحت وزارة الداخلية للمواطنين فرصة استخراج جواز السفر، خلال الفترة المسائية، والتي تكون مواعيد العمل الخاصة بها بدء من الساعة 2:30 وحتى الساعة 8 مساء، وجاءت الأماكن الاتي يمكن استخراج جواز السفر في الفترة المسائية من خلالها كالتالي:

- مصلحة الجوازات بالعباسية.

- مصلحة الجوازات بمدينة نصر.

- مصلحة الجوازات الخاصة بالجيزة.

- مصلحة جوازات الإسكندرية.