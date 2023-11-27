وصول شريف منير وعلاء مرسي لأداء صلاة جنازة طارق عبد العزيز في مسجد الشرطة

حرص الفنانون شريف منير، علاء مرسي، عمرو عبد الجليل ونهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على حضور جنازة الفنان الراحل طارق عبد العزيز.

جنازة الفنان طارق عبد العزيز

وتقام صلاة جنازة طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، ولم يصل جثمانه حتى الآن.

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، خضع لعملية قسطرة وتركيب دعامات في القلب في شهر يونيو الماضي.

أبرز محطات طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز ترك بصمة فنية في الدراما أو السينما، إذ شارك في أكثر من عمل، كانت بدايته في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» في عام 1998، إلى أن خاض أول بطولاته بفيلم «أصحاب ولا بيزنس» عام 2000، ثم فيلم «اشتباك» مع نيللي كريم، في عام 2016، ومسلسل «رحيم» مع الفنان ياسر جلال، عام 2018.