تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي الداخلي في «القابضة لمياه الشرب»

شارك فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وبحضور محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في فعاليات حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030

وقال السفير هشام بدر، إنّ تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، من خلال العمل على تشكيل فريق عمل لإدارة جائزة التميز داخل كل مؤسسة، يُحاكي فريق جائزة مصر من خلال تنمية القدرات البشرية للمؤسسات، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكد أنّ التميز ليس مجرد لحظة الفوز والحصول على جائزة ، ولكنها ثقافة عمل ورحلة مستمرة، مشيدا بدعم القيادة والجهود المبذولة من فرق العمل لتدشين منظومة الجوائز الداخلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة على مستوى 25 خط ساخن و150 مركز خدمة عملاء مطور بالجمهورية في دورتها الأولى، وفي مبادرة الأولى من نوعها كأول قطاع حكومي خدمي، مشيرا إلى حرص الجانبين علي وضع إطار مؤسسي للتعاون المشترك من خلال توقيع مذكرة التفاهم في سبتمبر الماضي لتعزيز التعاون المستقبلي في مجال التميز والجودة.

سبل الدعم لترسيخ واستدامة ثقافة التميز

فيما أكد محمد إبراهيم الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة ممثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي على تقديم كافة سبل الدعم لترسيخ واستدامة ثقافة التميز، مشيدا بالشراكة الإيجابية مع الشركة القابضة والتي تمثل نموذجا يحتذى به في الفكر القيادي المؤمن بالتميز والذي ينعكس على أداء الشركة وتنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير المرافق والبنية التحتية

من جانبه، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ جائزة التميز الداخلي التي أطلقتها الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة فى إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، تشكل جزءً هامًا من رحلتنا نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير المرافق والبنية التحتية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشري، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية.

التوسع فى تطبيق الجائزة فى مجالات أخرى

وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، للتوسع في تطبيق الجائزة بمجالات أخرى في الشركة القابضة، والعمل على تبادل الزيارات مع الجهات الأخرى التي طبقت نظم الجوائز الداخلية لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيقها فى جائزة تميز الشركة القابضة.

وعن فئة الخط الساخن فاز الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالمركز الثالث، وفاز بالمركز الثاني الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وفاز بالمركز الأول الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة.

فئة مراكز خدمة العملاء

وضمن فئة مراكز خدمة العملاء، فاز بالمركز الثالث مركز خدمة عملاء النوبارية بالإسكندرية، وفاز بالمركز الثاني مركز خدمة عملاء مصر الجديدة بالقاهرة في حين فاز بالمركز الأول مركز خدمة عملاء المندرة بالإسكندرية.