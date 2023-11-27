إيقاف تصوير مسلسل «وبقينا اتنين» لحضور جنازة الفنان طارق عبدالعزيز

حرص صناع وأبطال مسلسل «وبقينا اتنين» على تعطيل تصوير العمل، وحضورهم جنازة طارق عبد العزيز، المقامة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وجاء فى مقدمة أبطال العمل الفنان شريف منير، والفنان تامر فرج، والفنان يوسف عثمان، وغيرهم

وكان الفنان طارق عبد العزيز، توفي مساء أمس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفأجاة، داخل لوكشين مسلسل «وبقينا اتنين».

تفاصيل جنازة الفنان طارق عبد العزيز

بينما حضر جنازة طارق عبد العزيز، قبل قليل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف منير، علاء مرسي، عمرو عبد الجليل، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، داليا مصطفي، لقاء سويدان، محمد هنيدي، جمال العدل، محمد رضوان، نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.