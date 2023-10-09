المجر تجلي 215 شخصا من إسرائيل على متن طائرتين

قال بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، اليوم الإثنين، إن بلاده أجلت 215 شخصًا من إسرائيل على متن طائرتين خلال الليل.

وأوضح «سيارتو»، خلال بيان له، أنَّ الطائرتين هبطتا بسلام في بودابست، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

‬ووجه «سيارتو» الشكر إلى عدد من البلدان، منها إسرائيل وقبرص واليونان وتركيا وبلغاريا ورومانيا، لمنحها تصاريح سريعة للرحلتين.

كان جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وارتفعت اليوم الإثنين، حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 436 شهيدًا و2271 جريحًا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

طوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

وشهدت الدقائق الأولى من بدء العملية إطلاق خمسة آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية، شملت القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، كما تسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.