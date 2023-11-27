عاجل.. قرار مهم من «الأعلى للجامعات» بشأن قيد معاهد الهندسة في النقابة

أكد الدكتور محمد شعيرة، رئيس قطاع كليات الهندسة في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن جميع طلاب خريجي كليات الهندسة والمعاهد المعتمدة والمعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، لهم الحق في الالتحاق بنقابة المهندسين المصريين، وفقا لما نص عليه القانون، لافتا إلى أنه لا يمكن منع الخريجين من القيد، وفقا للقانون.

جميع المعاهد الهندسية معتمدة

وأكد رئيس قطاع كليات الهندسة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع كليات الهندسة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الدولية معتمدة من قبل المجلس وكذلك المعاهد العليا بمختلف المحافظات، موجها رسالة للطلاب والخريجين: «جميع المعاهد معتمدة، ولا يمكن تنفيذ قرار منع قيدكم من نقابة المهندسين».

وكان نقيب المهندسين، الدكتور طارق النبرواي، أعلن أنه لن يجرى تقييد خريجي المعاهد الهندسية بالنقابة، اعتبارًا من 31 أكتوبر المقبل، ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة الهيئة، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها، وفقا لنص القرار الصادر من نقابة المهندسين.