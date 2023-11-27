هل انتهت فرصة التحاق طلاب الدبلومات الفنية بكليات الهندسة والتجارة؟

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، انتهاء مرحلة التحويلات والالتحاق للطلاب الجدد، الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية 2023، لافتة إلى أن المجلس نجح خلال الفترة الماضية في توزيع الطلاب الناجحين في امتحانات معادلات الدبلومات الفنية، سواء على كليات الهندسة أو التجارة أو الزراعة والحقوق والآثار والتربية، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

مكتب التنسيق الرئيسي انتهى من توزيع وتسكين الطلاب

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة في جميع الكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه انتهى من توزيع وتسكين الطلاب على الكليات المختلفة، في أكتوبر الماضي، وانتهاء أعماله كافة.

وأشارت إلى أن فرص التحاق الطلاب بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، تكون متاحة له خلال عامين من الحصول على مؤهل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت المصادر، أن توزيع الطلاب وقبولهم يكون وفقا للأعداد المقررة لكل كلية، وفقا لتوجيهات «الأعلى للجامعات».