هيئة الطاقة الذرية توقع 5 بروتوكولات لتدريب خريجي المعاهد الهندسية

وقعت هيئة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، 5 بروتوكولات للتعاون مع المعاهد الهندسية العليا في المجالات العلمية وتدريب وتأهيل الخريجين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى توقيع الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، البروتوكول مع عمداء كليات الهندسة بتلك المعاهد، إذ جرى توقيع البروتوكول الأول مع الدكتورة ريهام إبراهيم ممتاز عميد كلية الهندسة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالمقطم، والثاني مع الدكتور ياسر ريحان عن عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية، والثالث مع الدكتورة هالة محمد جمال القاضي عميد معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالهرم، والرابع مع الدكتور متولي عبد الله عبد العاطي عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا، أما البروتوكول الخامس فجرى توقيعه مع الدكتور مصطفى كامل عبد الرحمن نيابة عن عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

تأهيل جيل جديد من شباب الجامعات

وكشفت الهيئة، أن هذه البروتوكولات تهدف إلى التعاون مع المعاهد الهندسية العليا لتأهيل جيل جديد من شباب الجامعات قادر على التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا المتطورة والتعرف على الأنشطة التطبيقية بهيئة الطاقة الذرية، موضحًا أن الاتفاقية تشمل أنشطة التعاون تنفيذ برامج علمية وتدريبية متميزة مع التركيز على الجانب العملي، الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من الهيئة في تدريس بعض المناهج المتخصصة، التدريب الصيفي للطلاب من خلال اشراكهم في أنشطة التدريب بمعامل الهيئة والاستفادة من المتميزين من الطلبة في الدراسات المتخصصة، المشاركة في مشروعات بحثية في المجالات التطبيقية وخاصة في المشروعات التي تخدم المجتمع هذا بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتميز بإشراف مشترك.

زيادة الوعي المجتمعي لطلبة الجامعات

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، أهمية توقيع البروتوكولات مع المعاهد الهندسية لكونها تعطي في أولوياتها تأهيل الخريجين وإعداد كوادر متميزة علمياً ومهنياً قادرة على الأبداع والبحث والتطوير واستيعاب التطورات التكنولوجية مما يؤهلهم لسوق العمل، كما أن توقيع تلك البروتوكولات تجيء في إطار استراتيجية الهيئة للتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا المصرية لبناء الكوادر البشرية وزيادة الوعي المجتمعي لطلبة الجامعات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المختلفة والتي تشمل الصناعة، الزراعة، الصيدلة، الطب والهندسة.