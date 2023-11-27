رئيس حزب الجيل: الانتخابات الرئاسية جددت الحياة الحزبية في مصر

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنّ الانتخابات الرئاسية الحالية مشهد انتخابي حزبي بامتياز، «عشت 50 سنة سياسية، لم أرَ هذا المشهد من قبل، فهناك 3 مرشحين حزبيين، والمرشح الرئاسي الرابع يؤيده نحو 60 حزبا سياسيا».

الانتخابات الرئاسية جددت الحياة الحزبية في مصر

وأضاف رئيس حزب الجيل في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن هذه الانتخابات تجدد الحياة الحزبية في مصر، وتحدث حراكا واسعا استكمالا للحراك الواسع الذي أحدثه الحوار الوطني.

الانتخابات الرئاسية الحالية منحتنا فرصة للقاء الناس في الشارع

وتابع رئيس حزب الجيل، «الأحزاب السياسية الجادة استغلت الفرصة، والانتخابات الرئاسية الحالية منحتنا الفرصة كي نلتقي بالناس في الشارع دون أي اعتراض، لأن هذا حقنا الدستوري الذي منحه لنا الدستوري».

الأحزاب الثلاثة المرشحة نظمت فعاليات جماهيرية

وأكد رئيس حزب الجيل أن الأحزاب الثلاثة المرشحة نظمت فعاليات والتقت الناس بأماكن تجمعاتها، كما أن الاحزاب المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي نظمت مؤتمرات حاشدة، إذ تعتبر الانتخابات فرصة ذهبية للأحزاب السياسية كي تؤثر في الناس وتتأثر بقضايا مختلفة وتحقق زخما شعبيا كبيرا.