قاض بمجلس الدولة: الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري يبرز الوجه الحضاري لمصر

قال المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إنّ الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات الرئاسية حدث وطني مهم يبرز الوجه الديمقراطي الحضاري المشرق لمصر، ويجب أن يكون الشباب على قمة مسئولياته ووسيلة لتجديد الحياة السياسية، وهم القوة الفاعلة في مسيرة الديمقراطية التي تعد أهم منجزات هذا الوطن، ويجسد واقع وإنجازات التجربة الديمقراطية المصرية في مجالي الأمن والتنمية.

الانتخابات تشكل مفصلا ديموقراطيا مهما

وأضاف «خفاجي» في بحث له، أنه على هذا الأساس فإن الانتخابات الرئاسية تشكل مفصلًا ديمقراطيًا مهمًا، وهي ترجمة لإرادة سياسية حقيقية بإجرائها وفقًا لأعلى المعايير الدولية لدرجات النزاهة والشفافية، بحيث تكون كما أرادها المشرع الدستوري، نموذجًا في النزاهة والحيادية والشفافية، ومحطة هامة في مسيرة الإصلاح الوطني وانحيازًا للديمقراطية والدستور.