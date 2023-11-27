لو بطاقة التموين توقفت عن صرف السلع.. اعرف خطوات إعادتها للعمل

يقابل أصحاب بطاقة التموين أزمة في توقف البطاقة عن صرف السلع والخبز فجأة، بسبب تلف الشريحة النحاسية للبطاقة، حال وضعها بجانب أي أشياء معدنية ومنها النقود أو المفاتيح، مما يؤثر على عمل كارت البطاقة الذكي، وعدم تمكن ماكينة صرف السلع والخبز من قراءة بيانات البطاقة لصرف حصتها المقررة من التموين.

بطاقة التموين واستخراج بدل تالف

وتتيح وزارة التموين، لحاملي بطاقة التموين الراغبين في استخراج بدل تالف للبطاقة أو بدل فاقد، التمكن من تنفيذ الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية 2023، تسهيلا على أصحاب البطاقات في عدم توقف الدعم التمويني أو الخبز عنهم.

وللتمكن من تنفيذ خدمة استخراج بطاقة التموين بدل تالف عن طريق بوابة مصر الرقمية، تشترط وزارة التموين أن يتم عمل حساب على البوابة الرقمية باسم رب الأسرة صاب البطاقة ليتم قبول طلب استخراج كارت بديل لبطاقة التموين.

توقيت الحصول على كارت البطاقة البديل

وأكدت وزارة التموين، أن استخراج بطاقة التموين يستغرق فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع منذ تقديم الطلب، وأن موعد صرف السلع التموينية يتم في الشهر التالي لصدور البطاقة، في حين يتم صرف الخبز بعد مرور 72 ساعة على استخراجها.