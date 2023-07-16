إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.. بيانات إلزامية مطلوبة من الأسرة

تُلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات، بضرورة استلام طلب موقع من رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، مرفقا بعدة بيانات من الأسر الراغبة في إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

ووفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، رقم 51 الصادر يوم 8 ديسمبر والمعمول به حتى الآن، فإن البيانات اللازم الحصول عليها من الأسر المستحقة التي تتقدم بطلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023، تشمل على التالي:

1- اسم صاحب الطلب.

2- الرقم القومي لرب الأسرة.

3- رقم البطاقة التموينية.

4- عدد أفراد البطاقة.

5- الرقم القومي لجميع الأفراد المراد إضافتهم على البطاقة التموينية.

شروط وزارة التموين

وتشترط وزارة التموين، أن يكون الطلب المقدم، مرفقا به عدة مستندات وأوراق مهمة لازمة، تشمل التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.