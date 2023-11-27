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وزير الخارجية الفلسطيني: مساع مصرية وقطرية لتمديد الهدنة في غزة 3 أيام

كتب:

هانى حسن
01:24 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
وزير خارجية فلسطين

وزير خارجية فلسطين

قال رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، اليوم الاثنين، إن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية يعملون على تمديد الهدنة في غزة مجددا، ولمدة 3 أيام. 

غزة تعيش أوضاعا كارثية 

وأضاف أن غزة تعيش أوضاعًا كارثية تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، الذي يفرض قيودًا على دخول كل شيء للقطاع. 

ودعا خلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، إلى تمديد الهدنة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار دائم، منوهًا بأن عودة الهجمات الإسرائيلية على غزة، غدًا الثلاثاء، تعني مضاعفة المعاناة التي يواجهها سكان القطاع، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل آخر سوى إنهاء الحرب على غزة، وتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

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بقلم هانى حسن