«التعليم» تصدر تعليمات مهمة لضبط عملية تحرير استمارات الشهادة الإعدادية

وجهت المديريات التعليمية تعليمات مهمة للمدارس بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري، إذ أكدت ضرورة اختيار مجموعة متميزة من العاملين بالمدرسة مشرفين ومراجعة، للإشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم، ومراجعتها بكل دقة ومطابقتها حسب الاسم والرقم القومي بشهادات ميلاد الطلاب والاستمارة الإلكترونية، وكتابة اللجنة المشكلة في كشوف والتوقيع عليها من المشرفين والمراجعين بالاسم الثلاثي.

استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وأصدرت عدة تعليمات للمدارس بشأن تحرير الشهادة الإعدادية، وهي كالتالي:

- مراجعة الاستمارة الالكترونية ومطابقتها، ولن يعتد بالاستمارة المصورة لمخالفتها للنموذج المرسل من الوزارة.

- تدقق لجنة المراجعة بيانات الطالب مع مسئول تسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بالمدارس ومطابقة البيانات حرفيا من حيث الاسم بالكامل وتاريخ الميلاد والرقم القومي والديانة والنوع من شهادة الميلاد .

- عمل كشوف بأسماء الطلبة الذين لم يسددوا.

- تطبع كشوف 12 د من خلال موقع الوزارة عدد2 نسخ وتراجع مع الاستمارات بعد تصويب الأخطاء على موقع الوزارة، ويعاد طبع الاستمارات الالكترونية التي بها أخطاء وصوبت ويتم توقيع اللجنة المكلفة بالأشراف والمراجعة وتعتمد وتختم وترسل 2 نسخ اصلية الى لجنة النظام والمراقبة ويحتفظ بنسخة بالمدرسة للرجوع اليها عند اللزوم وترتب الاستمارة حسب 12 د.

- مراجعة الاستمارة وترتيبها الخاصة بالطلاب ومطابقتها مع كشوف 12 د المطبوع من موقع الوزارة.

- توضع الاستمارات في حوافظ بلاستك كل17 استمارة في حافظة حسب كل كشف من كشوف 12د للحفاظ عليها.

- كتابة اسم المدرسة والإدارة التابع لها وعدد الطالب بنين وبنات على كل حافظة.

- إرسال كشوف بأسماء الطلاب المسيحيين معتمد ومختوم وفى حالة عدم وجود طلاب مسيحيين يتم عمل أقرار بذلك.

- تحرير كشوف النشاط 1 ، 2 والتربية الرياضية للفصل الراسي الأول واعتمادها وارسالها الى لجنة النظام والمراقبة.