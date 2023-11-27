«التعليم» توافق على إجراء امتحانات تحديد مستوى لطلاب KG2 العائدين من الخارج

وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، على السماح للطلاب المصريين في الخارج الذين لم يحصلوا على شهادة اجتياز المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1 العام الماضي، بالتقدم لامتحان تحديد مستوى في هذا المستوى، مقابل رسم أداء الامتحان المقرر 150 دولار أمريكي.

الطلاب المصريين في الخارج

وأكدت الإدارة العامة للامتحانات علي صفحة امتحانات أبناؤنا في الخارج، والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبناؤنا في الخارج من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال المستوى الثاني KG2.

امتحانات تحديد المستوي لرياض الأطفال

وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات أنه يجرى عقد هذا الامتحان خلال شهر ديسمبر المقبل على منصة أبناؤنا في الخارج، وبعدها يحصل التلميذ على شهادة تحديد مستوى لـ KG1 ويمكن لهؤلاء التلاميذ التسجيل في المستوى الثانى من مرحلة رياض الأطفال هذا العام الدراسي، مقابل دفع رسم أداء الامتحان لـ KG2 المقرر لجميع الطلاب وفق إعلان التقدم، مؤكدة أنه في هذا الإطار نوجه عناية أولياء الأمور إلى أنه جرى تعديل سن القبول لمرحلة رياض الأطفال للمستوى الأول والثانى ليكون على النحو المبين بعد حتى يكون ضمن اشتراطات التقدم والتسجيل على المنصة:

1- المستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال KG1: أربعة سنوات حتى خمس سنوات إلا يوم ويتم حساب سن التلميذ في أول أكتوبر 2023.

2- المستوى الثاني من مرحلة رياض الأطفال KG2: خمس سنوات حتى ست سنوات إلا يوم يجرى حساب سن التلميذ في أول أكتوبر 2023.

3- طرح ملف تقييم الأداء لهذا الامتحان في المنصة، طبقا للجدول الذي يجرى إعلانه.